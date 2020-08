Anziano ciclista travolto nella rotonda

LOSANNA - Non è ancora chiaro cosa sia successo ma l'esito di un incidente avvenuto mercoledì a Mies (VD) ha avuto conseguenze drammatiche per un ciclista 72enne domiciliato in Vallese.

Stando alla polizia vodese, l'uomo è stato travolto - per motivi ancora da stabilire - da una vettura di grossa cilindrata guidata da un 68enne ginevrino mentre transitava in una rotonda.



Malgrado questo abbia poi perso il controllo del veicolo, impattando violentemente contro un cartello, è rimasto illeso. Molto gravi, invece, le condizioni dell'uomo che viaggiava in sella alla bici che è stato elitrasportato d'urgenza dalla REGA all'Ospedale universitario di Ginevra.

La rotonda in questione è rimasta invalicabile, a causa degli accertamenti necessari, fino a mezzanotte di ieri.