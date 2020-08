Niente festeggiamenti per la finale di Coppa Svizzera

BERNA - Non ci saranno festeggiamenti ufficiali dopo la finale della Coppa Svizzera di calcio in programma la prossima domenica a Berna tra Young Boys e FC Basilea. A causa del coronavirus, le autorità bernesi invitano i tifosi gialloneri a festeggiare con prudenza in caso di vittoria.

Se l'YB dovesse aggiudicarsi il trofeo, la squadra non farà il tradizionale corteo lungo le strade della Città federale per evitare grandi affollamenti di persone.

Al Wankdorf di Berna non ci potrà inoltre essere nessun tifoso, poiché il limite di 1000 spettatori sarà raggiunto senza vendere biglietti: la capienza massima sarà raggiunta già con giocatori, staff, responsabili delle squadre, media, sponsor, addetti alla sicurezza dell'impianto e collaboratori dell'Associazione svizzera di football (ASF).

I tifosi potranno guardare la partita a casa o nei locali della città, ma in quest'ultimo caso seguendo le raccomandazioni sanitarie. Le autorità comunali hanno invitato i fan gialloneri a vedere la partita divisi in piccoli gruppi nelle varie zone della città.

Un mese fa, quando lo Young Boys si è laureato campione della Super League, la folla di tifosi aveva invaso l'Aarbergergasse, nei pressi della stazione, per festeggiare. La polizia in quell'occasione aveva dovuto limitare l'accesso nella zona e tale disposizione è stata data - in caso di necessità - anche in vista di domenica.