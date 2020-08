Sono 361 i nuovi casi di coronavirus in Svizzera

BERNA - Con una leggerissima flessione verso il basso (anche a fronte di circa 2mila tamponi in meno), ma praticamente invariato. È il numero dei positivi registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore: 361 (ieri erano 383, il giorno prima 202). A indicarlo sono i dati aggiornati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Resta elevato il numero di tamponi effettuati, ben 12'668, anche se inferiore a quelli del giorno precedente 14'456 (martedì erano segnalati 6'641 test).

Nuova vittima - Purtroppo il covid fa un'altra vittima. La conta dei morti, dall'inizio della pandemia, sale quindi a 1'724. Il numero di infezioni confermate non scende sotto le 100 unità dal 3 agosto scorso e, negli ultimi sette giorni, il numero totale di contagiati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si attesta a 1'802.

Quasi un milione di tamponi - Dall'inizio della pandemia, si contano 41'006 casi di infezione da Covid-19 confermati in laboratorio su un totale di 975'563 tamponi eseguiti sia nella Confederazione che nel Liechtenstein.

In calo invece i nuovi ricoveri in ospedale: 4 (ieri erano 8), mentre il numero di persone ospedalizzate dall'inizio della crisi sale a 4'518. Cresce anche il dato relativo alle persone in isolamento, 2'150 (ieri erano 1'973), così come quello delle persone in quarantena per essere entrate in contatto con i primi, 8'498 (ieri erano 7'971).

Sono infine 16'081 (ieri erano 15'285) le persone rientrate da paesi a rischio che devono trascorrere dieci giorni in casa.