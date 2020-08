Strada allagata per l'esplosione di un tubo

ZUGO - L'esplosione di un tubo ha letteralmente allagato una strada di Zugo. Lo scoppio è avvenuto oggi poco dopo le 16.45 nella centralissima Grienbachstrasse e una massa impressionante d'acqua si è riversata sulla via, interessando anche la Oberallmendstrasse e Industriestrasse.

Un fiume d'acqua, che in alcuni punti ha raggiunto anche l'altezza di 70 centimetri, che ha invaso seminterrati, allagando cantine, un'officina e due parcheggi. I pompieri di Zugo (FFZ), giunti sul luogo dell'incidente con 35 militi, hanno dapprima bloccato la perdita per poi pompare via l'acqua dalla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alle strutture, seppur non ancora quantificabili, si prospettano molto ingenti.

Daniel Hegglin (FFZ)