Il virus ha colpito oltre 40'000 persone

BERNA - Sono 157 i nuovi casi confermati di coronavirus registrati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, a fronte dei 276 di ieri e dei 295 di sabato. Lo indicano i dati aggiornati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). I morti salgono a 1'721: un decesso è infatti stato annunciato tra ieri e oggi.

Il numero di infezioni confermate non scende sotto le 100 unità dal 3 agosto scorso. Il limite delle 300 infezioni giornaliere è stato superato mercoledì scorso e venerdì, dati che non si vedevano dal 19 aprile. Negli ultimi sette giorni, il numero totale di contagiati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si è attestato a 1'716.

Dall'inizio della pandemia, si contano 40'060 casi di infezione da Covid-19 confermati in laboratorio su un totale di 941'798 tamponi eseguiti sia nella Confederazione che nel Liechtenstein; solo nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4'310 test.

I ricoveri in ospedale sono cinque in più rispetto a ieri. Il numero di persone ospedalizzate dall'inizio della crisi è salito a 4495. Oltre a ciò, 1'739 soggetti si trovano in isolamento e altre 5'740 individui scontano una quarantena per essere state in contatto con le prime. Altre 15'033 persone rientrate da paesi a rischio devono trascorrere dieci giorni in casa.