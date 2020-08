Escursione fatale per una 37enne

TRUB - Una donna ha perso la vita sabato sera cadendo da una parete rocciosa dell'Änziloch, in territorio comunale di Trub (BE), al confine fra i cantoni di Berna e Lucerna. La 37enne stava percorrendo un sentiero quando ha perso l'equilibrio ed è scivolata, precipitando per diverse decine di metri.

L'incidente è avvenuto verso le 20.30 nei pressi dell'alpeggio Stächelegg, indica in un comunicato odierno la polizia bernese. Stando ai rilievi effettuati in seguito, il punto esatto della caduta si situa nel canton Lucerna.

La vittima, una lucernese, si trovava in compagnia di altre due persone. Dopo l'incidente, la Rega è riuscita rapidamente a localizzare la donna, per la quale però non c'era ormai più niente da fare.