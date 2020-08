Avviata un'inchiesta contro il presidente del tribunale cantonale

COIRA - Nuova tappa nelle controversie che regnano nel Tribunale cantonale dei Grigioni: nei confronti del presidente della Corte è stata avviata un'inchiesta penale per false attestazioni.

Norbert Brunner è accusato di aver successivamente e arbitrariamente modificato una sentenza legata a un'eredità.

Il procuratore straordinario che si occuperà dell'inchiesta - scelto dal governo grigionese - è lo zurighese Andrej Gnehm. Quest'ultimo ha confermato l'apertura dell'indagine all'agenzia Keystone-ATS.

Il procedimento è legato alla crisi giudiziaria che attanaglia da diverso tempo il Tribunale cantonale dei Grigioni a Coira. Un giudice, Peter Schnyder, ha accusato il presidente del tribunale di aver falsificato un verdetto su una disputa di eredità in modo che a una persona non coinvolta nel processo venisse assegnato un importo a sei cifre.

Il primo via libera all'indagine contro Brunner è stato fornito lo scorso 15 aprile dalla Commissione di giustizia e sicurezza del Gran Consiglio, organo di controllo del tribunale, che gli ha revocato l'immunità.

Violazioni dei doveri - Il presidente del tribunale cantonale respinge tuttavia ogni accusa. Brunner ha inoltre reagito con una mozione di destituzione del giudice che ha denunciato il presunto errore giudiziario. Dal canto suo la Commissione di giustizia del Gran Consiglio ha deciso di non rimuovere Schnyder dall'incarico, ma chiede al Parlamento la sua non rielezione.

Il suo individualismo e la sua caparbietà nel difendere la propria opinione - sottolinea la commissione - sono incompatibili in un ambito di autorità collegiale. Inoltre, nei suoi confronti sono state riscontrate gravi violazioni dei suoi doveri. Quest'ultima conclusione è stata formulata anche nei confronti di Brunner, che però non si ripresenterà per un nuovo mandato poiché andrà in pensione alla fine dell'anno.

Tensione sulle nomine - La nomina di sei giudici del Tribunale cantonale, da parte dei 120 membri del Gran Consiglio grigionese, avverrà nel corso della sessione di agosto, in programma la prossima settimana. Il risultato di questa votazione è quantomai incerto e non è detto che il tutto venga rimandato.

Lo scorso giugno, il Parlamento retico si è occupato per la prima volta della crisi presso la più alta corte del cantone. Diversi partiti hanno aspramente criticato sia i giudici, sia il presidente del tribunale. Inoltre, hanno annunciato che esamineranno attentamente la procedura di elezione e condurranno previamente dei colloqui con tutti i giudici.