Coltivava canapa con un collega che uccise: condannato a 10 anni di carcere

LIESTAL - Il Tribunale penale di Basilea Campagna ha inflitto dieci anni di reclusione a un uomo che tre anni fa ha ucciso un collega con cui condivideva una piantagione indoor di canapa a Laufen. È stato ritenuto colpevole di omicidio intenzionale e altri delitti.

Ammesso che l'imputato all'inizio non abbia affrontato la vittima con l'intento esplicito di uccidere, la corte ha considerato che, sparando con una pistola, l'uomo ha messo in conto «scientemente e deliberatamente» la morte della vittima.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna di quattordici anni e sei mesi per assassinio, considerando che l'accusato aveva sparato «senza scrupoli» a una vittima disarmata.

La difesa propendeva per una pena di sei anni per omicidio, adducendo che l'imputato ha dichiarato che non aveva esplicitamente intenzione di uccidere il suo socio in affari.