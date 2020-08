Canyonista spagnolo scomparso: «Lo conosco, era molto esperto»

Canyoning fatale per tre turisti spagnoli

Il quarto torrentista risulta ancora disperso. «Non c'è alcuna speranza di trovarlo in vita».

Tragedia in canyoning: «Erano esperti, venivano dalla Navarra»

PFÄFERS - «È un canyonista molto esperto. Abbiamo anche praticato una discesa insieme una volta». È in questo modo che Alex Arnold, una guida, descrive a 20 Minuten il turista spagnolo ancora dato per disperso dopo l’incidente in canyoning, ieri sera, nella gola del Parlitobel.

Arnold è molto colpito da quanto accaduto. E spera ancora che il suo amico possa essere trovato in buone condizioni. Anche se la polizia cantonale di San Gallo, in conferenza stampa, ha detto chiaramente che «non c’è alcuna speranza di trovarlo in vita».

Che i quattro turisti si siano calati nella gola senza essere accompagnati dalla guida, comunque, è normale. «Quello che conosco io era esperto. Pratica discese come questa almeno 60 volte all’anno» aggiunge Arnold.

Il canyoning (o torrentismo) consiste nella discesa a piedi di gole percorse da corsi d’acqua. Discese su corda, salti, arrampicata, tuffi, nuoto. «Il gruppo di iberici si è semplicemente trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato».

Partiti attorno alle 16, poco più di due ore dopo gli uomini sono infatti stati sorpresi da un fortissimo temporale (che ha raggiunto il livello di pericolo 2 su 3). «La pioggia ha probabilmente causato un inaspettato aumento innalzamento dell’acqua - aggiunge Arnold -. È l’incubo di ogni canyonista». Le precipitazioni, poi, portano verso il basso legni, rocce, detriti. E chi si trova sotto può facilmente venire travolto.

«A volte, purtroppo - conclude Arnold - gli sportivi compiono delle valutazioni errate». Forse è stato questo il caso rispetto alle previsioni meteorologiche.

Su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso il suo cordoglio ai famigliari e agli amici delle vittime e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche.

Mi cariño para las familias y amigos de los turistas españoles fallecidos tras un fatal accidente mientras practicaban barranquismo al norte de Suiza.



Gracias a todas las personas que participan en el amplio dispositivo de búsqueda desplegado en la zona.https://t.co/j3JxZrrkWd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 13, 2020

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)