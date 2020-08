Scoperto un oggetto sospetto in una casa

MORAT - Un non meglio determinato oggetto sospetto è stato scoperto ieri in una villa inabitata di Morat. Durante la perquisizione della casa, la polizia friborghese ne ha trovati altri. Il primo è stato messo in sicurezza dagli specialisti in esplosivi, ma è ancora in corso un'operazione per neutralizzare gli altri.

Sul posto è intervenuto un dispositivo di polizia che comprende anche i vigili del fuoco e un'ambulanza a titolo preventivo. «Inizialmente e per motivi di sicurezza, cinque vicini sono stati confinati nelle loro case, poi hanno potuto lasciare i locali. La strada adiacente è stata chiusa al traffico per sei ore e mezza», ha dichiarato oggi la polizia cantonale friborghese.

L'operazione è ancora in corso e potrebbe non essere completata entro oggi, aggiunge la polizia. Per il momento non intende precisare che tipo di oggetti sono stati rinvenuti, ma assicura che comunicherà le informazioni in un secondo tempo.

La villa è disabitata dalla morte del suo proprietario, nel 2019. Sull'accaduto è stata aperta un'indagine.