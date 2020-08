Cade da un canotto gonfiabile e muore

LUCERNA - Un incidente con un canotto gonfiabile avvenuto sabato sulla Reuss è costato la vita a un eritreo di 34 anni. L'uomo è caduto dall'imbarcazione ed è stato ritrovato incosciente sulla riva. È morto ieri in ospedale.

L'episodio è avvenuto attorno alle 14:30, viene spiegato in un comunicato odierno del Ministero pubblico lucernese. L'uomo era in compagnia di un compatriota sul canotto quando, all'altezza di Buchrain (LU), è caduto in acqua ed è stato portato via dalla corrente. Dei passanti lo avevano trovato sulla riva.