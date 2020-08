Caduta fatale domenica per un alpinista sul Finsteraarhorn

FIESCH - Un alpinista ha perso la vita domenica mattina sul Finsteraarhorn, in Vallese.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9, come riferisce la Polizia cantonale. Tre scalatori tedeschi avevano effettuato l'ascensione della cima, alta 4274 metri, e stavano compiendo la discesa senza essere legati in cordata in direzione della Huggisattel. Improvvisamente uno di essi, un 52enne, ha perso l'appoggio ed è caduto per circa 250 metri lungo la parete.

I soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.