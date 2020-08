Coronavirus: in Svizzera 138 nuovi contagi

BERNA - Altri 138 casi di contagio da coronavirus confermati, con 6 nuove ospedalizzazioni e nessun decesso. Sono questi i dati dell'evoluzione della pandemia nelle ultime 24 ore, diffusi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nel complesso, dall'inizio dell'emergenza in Svizzera e Liechtenstein, si raggiungono così i 35'550 contagi confermati. I decessi legati al Covid-19 restano invece 1'707.

Il numero complessivo di tamponi effettuati ha superato la soglia degli 800mila (totale 801'742), dei quali 3'809 sono stati registrati nelle ultime 24 ore. La percentuale di test positivi - ricordando, come precisa l'UFSP, che diversi test possono riguardare la stessa persona - è del 5.3%.

Per quanto concerne la situazione delle quarantene, attualmente risultano 1'041 persone in isolamento e altri 2'877 loro contatti in quarantena. A questi vanno aggiunte inoltre le 12'388 persone in regime di auto-quarantena dopo il loro rientro in Svizzera.