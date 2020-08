31enne morde e picchia i poliziotti

NEUHAUSEN AM RHEINFALL - Un vandalo di 31 anni ha morso e picchiato, nella notte, tre poliziotti che cercavano di arrestarlo a Neuhausen am Rheinfall (SH). Una agente ha dovuto essere condotta in ospedale per controlli.

La polizia era stata allertate intorno alle 02 perché l'uomo stava danneggiando intenzionalmente degli oggetti privati, indica un comunicato della cantonale. Gli agenti intervenuti hanno tentato di calmare il 31enne, che però si è opposto e li ha aggrediti. L'uomo è stato arrestato e portato in una clinica psichiatrica per essere sottoposto a una perizia.

Davanti al ministero pubblico sciaffusano dovrà rispondere di danneggiamento e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. I danni ammontano a svariate migliaia di franchi.