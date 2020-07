Un positivo al concorso equestre, ma niente quarantena per gli spettatori

BERNA - Un partecipante al concorso organizzato dal Centro Equestre Nazionale di Berna il 25 e 26 luglio è risultato positivo al coronavirus. I 600 spettatori della manifestazione non hanno però bisogno di seguire una quarantena, ha indicato oggi Dipartimento della sanità del Cantone.

Questa misura è stata disposta solo per coloro che sono stati a stretto contatto con la persona infetta. Per gli altri il rischio è considerato "molto basso", indicano le autorità in una nota. In caso di sintomi è però necessario rimanere a casa e contattare un medico.