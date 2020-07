Veleno attorno al lago, morti sei cani

NEUCHÂTEL - L'avvertimento, lanciato questo giovedì, è chiaro: «La polizia di Neuchâtel invita i proprietari di cani a non andare con i loro animali sulle rive del lago tra Colombier e la foce dell'Areuse».

Da mercoledì sono stati identificati diversi casi di avvelenamento in quella zona e sei cani sono addirittura morti. Per chiarire l'origine degli avvelenamenti è stata aperta un'inchiesta e i poliziotti sono già al lavoro.

Al momento non è chiaro come gli animali siano entrati in contatto con il veleno, tanto che è stata chiesta la collaborazione di eventuali testimoni per fare luce su quanto accaduto.