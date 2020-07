Centro riciclaggio in fiamme, fumo visibile a chilometri di distanza

SCHLIEREN - Un incendio è scoppiato stamane in un impianto per il riciclaggio di rifiuti elettronici a Schlieren, comune confinante con Zurigo. Non ci sono feriti, ma a causa del denso fumo la popolazione è stata invitata per tutta la mattina a chiudere le finestre.

Secondo quanto ha reso noto la polizia cantonale, l'allarme è scattato poco prima delle 9 del mattino. Tutti i dipendenti sono riusciti a lasciare l'edificio in tempo. Circa 20 persone sono state sottoposte a controlli medici, ma non hanno riportato lesioni. I danni materiali sono stimati in 100'000 franchi.

I pompieri hanno messo rapidamente domato l'incendio, partito da una benna di rifiuti elettronici. A causa del denso fumo, le operazioni e l'invito a chiudere finestre e spegnere i condizionatori si sono protratte fino al primo pomeriggio.





