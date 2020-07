Spunta un cadavere nell'appartamento bruciato

BERNA - Sono intervenuti lunedì, per un incendio in un appartamento a Burgdorf (BE). All'ultimo piano, nell'abitazione dalla quale era scaturito il rogo, è stato trovato anche il corpo di una donna.

Un portavoce della polizia cantonale bernese conferma l'avvio delle indagini volte a chiarire non solo le cause dell'incendio, ma anche della morte della vittima, la cui identità non è nota.

I pompieri, intervenuti prontamente, hanno controllato il fuoco e sono stati in grado di impedire che si diffondesse ad altri appartamenti. Tutti i residenti sono stati evacuati.