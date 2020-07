Michael Lauber, procuratore generale della Confederazione, si dimette

BERNA - Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber si dimette.

Lo ha annunciato in una presa di posizione pubblicata stamane dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Una decisione presa «nell'interesse delle istituzioni», spiega Lauber: «Rispetto la decisione del Tribunale amministrativo federale. Tuttavia continuo a respingere fermamente l’accusa di menzogna».

«La mancata fiducia nei miei confronti in qualità di procuratore generale danneggia il MPC», prosegue Lauber, precisando che «le modalità verranno discusse con la Commissione giudiziaria competente».

Lauber era confrontato con una procedura di revoca e rischiava di essere sollevato dalla sua funzione in relazione ai suoi incontri segreti con il presidente della Federazione internazionale di calcio (FIFA) Gianni Infantino. Al termine di un'indagine disciplinare, l'autorità di vigilanza del MPC (AV-MPC) ha concluso a marzo che Lauber ha commesso violazioni molto gravi prima ma anche durante il procedimento. Avrebbe tra l'altro fatto dichiarazioni contrarie alla verità, violato i doveri d'ufficio e ostacolato l'indagine disciplinare.

Lauber ha sempre contestato le accuse sulla forma e sul merito, criticando inoltre l'AV-MPC per aver commesso numerosi errori procedurali, per essere andata al di là delle sue competenze e per aver dato prova di parzialità. Ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Confermata la «grave violazione dei doveri d'ufficio» - L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) ha preso atto della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 luglio, si legge in una nota dell'AV-MPC. Il Tribunale ha confermato sostanzialmente le violazioni dei doveri d'ufficio da parte del procuratore generale Michael Lauber accertate dall'AV-MPC «e ha constatato che il procuratore generale nell'interrogatorio condotto il 12 novembre 2018 ha affermato intenzionalmente il falso all'AV-MPC, quando ha deliberatamente taciuto il terzo incontro con il Presidente della FIFA Infantino, violando così gravemente il suo dovere d'ufficio e il suo obbligo di agire lealmente». La testimonianza di Lauber «è stata per l'AV-MPC la ragione principale per l'avvio del procedimento disciplinare».

Il Tribunale amministrativo federale ha confermato ulteriori violazioni dei doveri d'ufficio, ma ne ha valutato in parte diversamente la gravità. Tuttavia, come l'AV-MPC, ha concluso che «il procuratore generale ha danneggiato la reputazione del Ministero pubblico della Confederazione e che non è consapevole né convinto della scorrettezza del suo operato».

Nell'ambito della sanzione più severa possibile ai sensi del diritto del personale sotto forma di riduzione dello stipendio, che rimane in vigore, il tribunale diminuisce la riduzione dello stipendio del procuratore generale Michael Lauber dall'8 al 5 per cento.