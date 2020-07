Famiglia sorpresa da una colata di acqua e massi

JAUN - Ieri sera attorno alle 21.45, pompieri, Rega e polizia cantonale sono dovuti intervenire per aiutare una famiglia di sei persone rimasta bloccata nel proprio veicolo, travolto da una colata detritica nella vallata di Oberbach, a Jaun (FR).

I pompieri sono stati in grado di estrarre l'intera famiglia dall'auto: un uomo e una donna 43 e 36 anni, così come i loro quattro figli con età dai 4 ai 10 anni. In seguito sono stati elitrasportati nel villaggio di Jaun. Sotto shock, tutti i membri della famiglia non sono rimasti fortunatamente feriti.

Fino a nuovo avviso, la strada della valle di Oberbach, dall'incrocio Reidigenstrasse rimarrà chiusa. I lavori di messa in sicurezza e di pulizia della carreggiata sono in corso e dureranno diversi giorni.