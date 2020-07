Rega richiesta 120 volte nel weekend

ZURIGO - Le vacanze e il bel tempo hanno portato lavoro supplementare per la Rega: nel corso del fine settimana si sono registrati circa 120 interventi. Fra questi, va notato il recupero di una donna in una gola, che era rimasta bloccata sotto una roccia.

Moltissimi interventi sono stati provocati da incidenti della circolazione (anche in Ticino) o con il parapendio. La maggioranza è stata però come sempre legata a sport ed escursioni o scalate in montagna, si legge in un comunicato odierno.

Fra i vari episodi, una persona che si è ferita mentre effettuava canyoning nella zona del Passo del Grimsel (BE). La guida del gruppo ha allertato i soccorsi tramite la app della Rega, che è prontamente intervenuta con l'utilizzo di un elicottero.

Sempre grazie all'app, la Rega è intervenuta per salvare una escursionista bloccata sotto una pesante roccia, in una gola sotto il Klein Furkahorn (UR). Grazie a un sistema idraulico e con l'aiuto di funi, il masso di oltre una tonnellata è stato spostato e la donna liberata.