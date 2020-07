In Svizzera altri 99 nuovi contagi e 5 ospedalizzazioni

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein si registrano 99 nuove infezioni da coronavirus, che portano il totale a 33'591. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato i dati odierni, che includono anche cinque nuove ospedalizzazioni, ma fortunatamente nessun decesso legato al Covid-19.

I nuovi casi sono dunque sempre un centinaio al giorno. Ieri ne erano stati accertati 110, venerdì 92, giovedì 142 e mercoledì 132. L'incidenza della malattia ha raggiunto i 391,4 casi ogni 100'000 abitanti.

Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati in totale 726'806 tamponi, 4'690 dei quali nelle ultime 24 ore. Sul totale dei test, il 5,5% è risultato positivo, mentre la percentuale è del 2% per quanto riguarda gli ultimi sette giorni. Attualmente sul territorio del nostro Paese (dati disponibili per 24 di 26 cantoni e per il Principato del Liechtenstein, aggiornati a venerdì) risultano 615 persone in isolamento e 2'622 in quarantena.

A causa del virus, in poco meno di cinque mesi sono morte 1688 persone. Dall'8 luglio però non si registra più alcuna vittima.