Contagi di nuovo sotto le 100 unità

BERNA - Prosegue l'altalenanza nel numero di contagi da coronavirus in Svizzera. Le infezioni confermate in laboratorio nelle ultime 24 sono tornate infatti sotto la soglia psicologica dei 100 casi (per la precisione sono 92 contro i 142 comunicati ieri), come si legge sul sito della Confederazione.

In calo anche i nuovi ricoveri in ospedale, 4 contro gli 8 di ieri. E ancora una volta nessun decesso. I nuovi test covid effettuati sono stati 7'117 su un totale, ad oggi, di 715'487 strisci.

In tutto, le ospedalizzazioni dall'inizio dell'epidemia salgono quindi a 4'116, mentre i decessi restano a quota 1'688. Le persone risultate positive al test in laboratorio salgono a 33'382.

Attualmente risultano in isolamento 630 persone, mentre sono 2'328 quelle in quarantena.