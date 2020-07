Zurigo, donna affoga al lido comunale

ZURIGO - Il corpo di una donna che galleggiava nel lago è stato recuperato ieri pomeriggio nei pressi dello stabilimento Tiefenbrunnen, lido pubblico della città di Zurigo. La vittima è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Verso le 16.30, scrive oggi in una nota la polizia municipale, il bagnino ha notato il cadavere in acqua, a circa 50 metri dalla riva. L'identità della persona così come la causa esatta del decesso sono in corso di chiarimento.

Curiosamente, circa due ore prima le forze dell'ordine erano già state sollecitate per un altro incidente balneare avvenuto nello stesso lido del lago di Zurigo. Coinvolta in questo caso una pensionata, portata in ospedale in condizioni critiche dopo aver ricevuto inizialmente le cure di un impiegato e di un medico presente sul posto.