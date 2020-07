A Morges sospeso il bike sharing a causa dei vandalismi

LOSANNA - Fine della corsa, almeno temporaneamente, per PubliBike a Losanna e Morges (VD): il servizio di bike sharing con biciclette classiche ed elettriche è sospeso dallo scorso martedì in seguito a vandalismi su larga scala. Le 39 stazioni, che contano 360 biciclette, sono fuori servizio a tempo indeterminato. L'ammontare dei danni si attesta a diverse decine di migliaia di franchi.

«Sulle 360 biciclette della rete, solo cinque sono stare risparmiate e sono ancora in condizioni di circolare», ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS un portavoce di PubliBike, confermando un'anticipazione della RTS. «Facciamo fatica a capire le ragioni» di questa ondata di vandalismi e depredazione, «cominciata qualche settimana fa», ha aggiunto.

Secondo il portavoce, è la prima volta che PubliBike deve far fronte a un'offensiva così elevata di vandalismi, avvenuti su più stazioni e allo stesso momento. Gli autori non sono ancora stati identificati, ma la società ha sporto numerose denunce contro ignoti.

«La maggior parte delle serrature sono state rotte con pietre, martelli e seghe. Alcune biciclette sono state ritrovare nel lago e altre sono scomparse», ha spiegato il portavoce della filiale di AutoPostale.

Attualmente oltre 300 biciclette sono in riparazione in un atelier di Lonay (VD) e non è ancora noto quando il servizio verrà riproposto, ma ci vorranno diversi giorni se non settimane. In seguito, ha sottolineato il portavoce, verranno impiegati agenti di sicurezza per sorvegliare la rete Losanna-Morges.