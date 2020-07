Finisce in un dirupo con l'auto: morto un 72enne

NENDAZ - Ha perso il controllo della vettura ed è finito in un dirupo: non c'è stato nulla da fare per un 72enne che oggi ha perso la vita in un incidente della circolazione a Nendaz, in Vallese.

La tragedia si è verificata stamani alle 10.40 lungo una strada forestale, come fa sapere la polizia cantonale vallesana. La vettura è caduta per un centinaio di metri. E i soccorritori non hanno potuto salvarlo.

Sull'episodio è stato aperta un'inchiesta.