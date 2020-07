Ancora nessuna traccia dell'uomo fuggito dalla clinica psichiatrica

ZURIGO - Ancora nessuna notizia di Mouhamed A., il richiedente l'asilo 33enne fuggito mercoledì dall'istituto psichiatrico di Rheinau, nel canton Zurigo.

L'uomo, condannato per diverse tipologie di reati, alcuni dei quali concernenti la sfera sessuale, è considerato pericolo dalla polizia cantonale di Zurigo, che nelle scorse ore ha diramato il suo identikit, con la speranza che qualcuno possa localizzarlo e agevolare la sua cattura.

Il 33enne era stato condannato a quattro anni di reclusione nel febbraio 2018 per svariati tentativi di stupro, per molestie sessuali multiple nonché per incendio doloso, come riferisce 20 Minuten. L'esecuzione della pena era stata rinviata per permettergli di seguire una terapia ospedaliera e di curarsi. L'uomo ha colto l'occasione di un'uscita non accompagnata per prendere il largo.

Secondo una valutazione della Clinica psichiatrica universitaria di Rheinau non sussiste «nessun alto pericolo immediato», ha spiegato la portavoce del sistema carcerario zurighese. Tuttavia, il non assumere i farmaci prescritti potrebbe far peggiorare la sua condizione e renderlo più pericoloso, ha aggiunto.