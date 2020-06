Si ferma per spegnere un camion in fiamme e alla fine brucia anche il suo

MORGES - Alle volte le buone intenzioni semplicemente no bastano. Fermatosi in soccorso di un conducente il cui camion era in balia delle fiamme, ha visto poi le stesse divorare interamente il suo.

Il singolare sinistro, riporta la polizia vodese, si è verificato oggi sulla A1 nei pressi dell'uscita Morges-Ouest. Attorno alle 15:30 sono iniziate ad arrivare in centrale diverse chiamate riguardanti un camion in fiamme fermo a lato della carreggiata.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato che un altro conducente di un veicolo pesante si era mosso per aiutare il collega in difficoltà utilizzando un estintore senza però riuscirvi. All'improvviso però, proprio a causa dei danni causati dal fuoco, il camion in fiamme si è mosso finendo per urtare l'altro, incendiandolo.

Malgrado gli sforzi dei pompieri, entrambi sono stati completamente distrutti, danni importanti anche alla vegetazione circostante il rogo.

L'uscita autostradale è rimasta chiusa per diverse ore.

Polca VD