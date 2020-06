Swiss offre 1000 franchi ai dipendenti per "mollare"

ZURIGO - Swiss è attualmente costretta a tagliare posti di lavoro in modo massiccio. La compagnia aerea sta ora cercando di convincere i dipendenti a dimettersi di propria iniziativa.

Gli assistenti di volo in formazione ad esempio - stando al blog "Inside Paradeplatz" -, hanno ricevuto un'offerta: 1.000 franchi se lasciano spontaneamente. Secondo un addetto ai lavori (che chiede l'anonimato), chi ha ricevuto la proposta non è autorizzato a parlarne pubblicamente.

Contattato da 20 Minuten, l'insider aggiunge: «Se non si accetta l'accordo di cancellazione, il contratto continuerà a essere mantenuto». Sembra che Swiss voglia fare di tutto per evitare licenziamenti.

La compagnia aerea ha confessato che, quando si tratta di tagliare posti di lavoro, cerca di toccare i livelli più bassi. In altre parole, i dipendenti in formazione. Allo stato attuale, sono poche le speranze per i laureati senza esperienze di volo, che non hanno ancora completato la formazione, di poter far parte dell'equipaggio di cabina.

Nel settore delle compagnie aeree, l'anzianità è generalmente vista come una sorta di "protezione contro il licenziamento". A causa dell'attuale eccedenza, Swiss afferma inoltre che attualmente non saranno offerti posti in formazione.

Alle persone che accetteranno i 1'000 franchi vengono dati inoltre 36 mesi per poter usufruire del diritto di rientro. Non appena Swiss avrà nuovamente bisogno del personale di cabina, potrebbero essere richiamati per tornare al corso senza passare dalla selezione.