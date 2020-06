Esce di strada, un morto e due feriti

SION - Un morto e due feriti. È il drammatico bilancio dell'incidente verificatosi ieri pomeriggio, attorno alle 15:45, a Visperterminen (VS).

Dalle prime informazioni raccolte sul posto, sembra che un automobilista svittese alla guida di un veicolo nel quale erano presenti anche la moglie e il figlio, sia uscito di strada tra la frazione di Bodmen e l'alpe di "Gritte".

Il veicolo è scivolato giù per un ripido pendio, ribaltandosi più volte prime di terminare la propria corsa contro un albero, circa 85 metri più in basso.

Nonostante l'intervento dei soccorritori, il 48enne alla guida è morto sul posto per le ferite riportate. Un elicottero ha invece trasportato i passeggeri in ospedale. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. Un'inchiesta è stata aperta per far luce sull'accaduto.