Precipita sul ghiacciaio e muore

ZINAL - Uno scalatore tedesco di 21 anni è morto ieri mattina sull'Obergabelhorn in Val d'Anniviers (VS). Era partito dal rifugio Grand Mountet per scalare in solitaria la parete nord della vetta di 4'063 metri nelle Alpi vallesane, riferisce oggi la polizia cantonale.

Il giovane è caduto per diverse centinaia di metri nel bel mezzo della salita, precisa il comunicato odierno. Il corpo è stato scoperto da un pilota di elicottero durante un volo panoramico sul ghiacciaio dell'Obergabelhorn, sul territorio comunale di Zinal.

I soccorritori di Zermatt e un medico portati sul posto in elicottero hanno potuto solo accertare la morte dello sfortunato.