Una squadra di beach soccer in quarantena

AARAU - Nel canton Argovia è stata ordinata una quarantena di dieci giorni per una squadra di beach soccer di 10 membri. Dopo una partita amichevole, un giocatore della squadra avversaria era risultato positivo al nuovo coronavirus, riferisce oggi il Dipartimento cantonale di sanità e socialità.

I giocatori provengono dai Cantoni di Argovia, Lucerna e Zurigo. Il CONTI, il centro di competenza e di coordinamento per il monitoraggio dei contatti nel Canton Argovia, è in contatto con i responsabili dei cantoni chiamati in causa e con i cinque argoviesi in quarantena.

Secondo il servizio medico cantonale, il CONTI, avviato l'11 maggio, riesce a rintracciare le catene d'infezione nei due terzi dei casi, e circa il 10% delle persone in quarantena si ammala. Ciò dimostra che la quarantena è importante ed efficace nell'interrompere le catene d'infezione.