Fuga di vapori infiammabili, intervengono i pompieri

SOLETTA - I pompieri sono intervenuti ieri sera in un capannone di Schönenwerd (SO) a causa della fuoriuscita di vapori infiammabili da un contenitore. Non c'è stato nessun pericolo per la popolazione, scrive la polizia in una nota odierna.

L'allerta è scattata verso le 19:30 da un allarme antincendio automatico. Non c'erano fiamme, ma i fumi infiammabili si erano diffusi in tutto l'edificio.

Un fluido chimico si è riscaldato in un contenitore, che sotto la pressione si è rotto. I vigili del fuoco hanno ventilato i locali e raffreddato il recipiente, prima di andarsene. L'area industriale e la strada sono state preventivamente chiuse durante l'intervento.