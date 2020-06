Asilo nido in quarantena a Kloten: a casa 80 bambini e 7 dipendenti

ZURIGO - Un asilo nido di Kloten (ZH) è chiuso fino a nuovo avviso dopo che un'impiegata è risultata positiva al test del coronavirus. In totale, 80 bambini e sette collaboratori si trovano in quarantena da mercoledì sera.

Tutti i genitori sono stati informati dalla direzione dell'istituto, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Elsbeth Fässler responsabile delle scuole di Kloten. La decisione di imporre la quarantena è stata decisa in collaborazione con il servizio medico scolastico del canton Zurigo. Si tratta di una misura preventiva, poiché nessuno dei bambini presenta sintomi.

Bimbi in quarantena

Poche settimane fa a Therwil (BL), una sessantina di persone sono state poste in quarantena per una decina di giorni dopo che uno studente 14enne era risultato positivo al test del coronavirus. A fine maggio, due bambini della stessa famiglia - uno che frequenta la scuola dell'infanzia, l'altro le elementari - sono risultati positivi nel canton Basilea. In quel caso circa 70 persone hanno dovuto essere messe in quarantena.