Bimbo investito fuori da un negozio di giochi

FRIBURGO - Grave incidente oggi pomeriggio a Granges-Paccot, alle porte di Friburgo. Un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto che circolava sulla strada cantonale.

Alla guida del veicolo - comunica la Polizia cantonale - un automobilista di 51 anni. Il bambino stava attraversando la strada, da una fermata del bus, in direzione di un negozio di giocattoli. L'automobilista, per motivi che l'inchiesta di polizia dovrà appurare, non ha fatto in tempo a fermare la corsa.

Il minore ha riportato ferite gravi, ed è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora e mezza, per consentire le operazioni di soccorso.