Ha dimenticato i suoi lingotti dopo un pisolino sul treno

LUCERNA - «Si era addormentato, quindi è saltato giù dal treno, dimenticando il suo pacco». Ci sono buone nuove in merito al caso dell'oro abbandonato su un treno, tra San Gallo e Lucerna, nell'ottobre 2019. All'epoca erano stati trovati tra i 3,4 e i 3,8 chili di metallo prezioso, lasciati su un vagone.

Dopo sette mesi di infruttuose indagini, la polizia di Lucerna aveva optato alcuni giorni fa per l'avviso di ricerca, allo scopo di identificarne il proprietario.

E così, martedì, una vodese si è affacciata al posto di polizia, come riferisce il portale matin.ch: «Mio marito, che gestisce una società mineraria in Ghana, aveva un appuntamento con uno dei suoi colleghi per un'altra questione. Mentre parlavano, questi ha iniziato a raccontare del pacchetto perso. È stato lì che mio marito è venuto a sapere che il famoso oro apparteneva alla società del suo interlocutore». La società in questione lo ha quindi incaricato di fare delle ricerche. Alla polizia lucernese e alle FFS hanno dovuto presentare tutta una serie di documenti per dimostrare la buona fede della società mineraria.

«3,5 chili d'oro sono circa 200.000 franchi. Fino ad ora, la società era convinta che fosse stato rubato da chi lo stava trasportando, visto che non si era più presentato al lavoro», spiega la donna. «A questo punto, non è mai tornato perché aveva perso il pacco...».

Il proprietario - che desidera rimanere anonimo - non solo potrà recuperare i suoi avere, ma può essere rassicurato, se non per l'attenzione, quantomeno circa l'onestà del suo dipendente.