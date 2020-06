19enne finisce fuori strada con il camion, per recuperarlo ci vuole la gru

ZUGO - Stava andando a imboccare l'autostrada a Baar (ZG) quando ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada e finendo giù per uno scoscendimento. Per il 19enne alla guida, per fortuna, solo un grande spavento e nessuna ferita.

Lo riporta la Cantonale di Zugo che, in un comunicato, spiega che per recuperare il veicolo sia stato necessario l'utilizzo di una gru. Per le operazioni è stato inoltre necessario bloccare la strada, generando importanti disagi al traffico.

Polca ZG