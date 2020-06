Scontro sul passaggio a livello

FRASNACHT - Stava attraversando il passaggio a livello in retromarcia, senza rendersi conto che era scattato il lampeggiante per segnalare l'arrivo di un treno. Ma quando è poi rimasto bloccato tra le due barriere abbassate, il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo prima dello scontro.

Non si registrano fortunatamente feriti nell'incidente che si è verificato ieri poco prima delle 15 a Frasnacht, nel Canton Turgovia. L'automobilista protagonista dell'episodio è un 58enne: non appena sceso dalla vettura, ha cercato di allertare a gesti il macchinista del treno in arrivo. Nonostante quest'ultimo abbia azionato il freno d'emergenza, il veicolo è stato spinto per circa un'ottantina di metri lunghi i binari.

Il danno materiale, come fa sapere la polizia cantonale turgoviese, è di svariate migliaia di franchi. La linea ferroviaria è rimasta chiusa per circa due ore.