Scappa a bordo di un'auto con targhe rubate e finisce in un pendio

AROSA - La polizia grigionese ha scoperto stamane un'auto con targhe rubate ad Arosa. Il conducente non ha reagito all'ordine di fermarsi e dopo un inseguimento ha fermato la vettura su un cantiere stradale a Langwiese ed è saltato da un muro.

Il 28enne è in seguito rotolato per circa 150 metri lungo un ripido pendio, ha reso noto in serata la polizia cantonale grigionese. È quindi intervenuto un elicottero della Rega, che ha utilizzato l'argano per tirare portare in salvo il fuggitivo, rimasto ferito, e lo ha trasportato all'ospedale di Coira.

La polizia ha avviato indagini in collaborazione con Procura pubblica dei Grigioni.