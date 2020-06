Covid: 17 casi e due vittime in Svizzera

BERNA - Sono 17 i nuovi posititvi al coronavirus registrati in Svizzera nelle ultime 24 pre. Due, invece, le vittime che vanno aggiungersi al totale dei morti provocati dalla terribile pandemia, che ad oggi sono 1'680. Il totale dei casi positivi registrati, invece, ammonta a 31'217. L'incidenza è quindi di 364 casi per 100'000 abitanti. I cantoni con l'incidenza più alta sono Ginevra (1051,9), Ticino (932,2), Vaud (699,9), Basilea Città (583,8) e Vallese (565,2). Nei Grigioni è di 404,3.



Evoluzione temporale - Il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 493'843, di cui 8% sono risultati positivi (più test positivi o negativi possono essere fatti per la stessa persona).

Ospedalizzazioni - Ad oggi, sono stati segnalati 4'008 ricoveri ospedalieri in relazione a COVID-19 confermata in laboratorio.

Cresce il numero di persone attualmente in isolamento 183 (ieri erano 155), mentre quelle in quarantena salgono a 616 (ieri erano 560).