Cade nel pozzo dell'ascensore, morto un 27enne

SPREITENBACH - Un 27enne è morto ieri sera a Spreitenbach (AG) cadendo dall'undicesimo piano nel pozzo dell'ascensore di un palazzo. In base alle prime informazioni, il meccanismo di chiusura delle porte del lift non ha funzionato correttamente: esse si sono aperte anche se non avrebbero dovuto. «Può darsi che l'uomo pensasse che la cabina si fosse fermata al suo piano», ha detto il vicino.

Il ministero pubblico argoviese ha confermato all'agenzia Keystone-ATS una notizia di 20Minuten.ch. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.

«L'ascensore si era già rotto domenica sera», ha raccontato ancora il vicino di casa. È stata quindi avvertita la società che si occupa della manutenzione degli ascensori. «L'ascensore è stato riparato lunedì mattina, ma era di nuovo rotto la sera. «Quando ho chiamato di nuovo, un tecnico mi ha detto che qualcosa non funzionava con il freno dell'ascensore». In che misura ciò sia legato all'incidente, al momento non è noto.