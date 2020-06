Un pacco sospetto conteneva un dispositivo incendiario

LÉCHELLES - Iniziano a emergere i primi elementi sulla vicenda del pacco sospetto ritrovato ieri a Léchelles (FR). Nascosto in uno zaino, l'oggetto neutralizzato dagli specialisti conteneva un dispositivo incendiario. L'inchiesta prosegue per far luce sul caso.

Lo zaino sospetto è stato ritrovato sotto una tettoia per le auto non lontana dalla stazione, ha indicato oggi la polizia cantonale friburghese. Gli esperti del gruppo NEDEX (acronimo che indica neutralizzazione, rimozione, individuazione di ordigni esplosivi) della polizia cantonale vodese hanno scoperto tutti gli elementi necessari per allestire un dispositivo incendiario.

In seguito, gli specialisti hanno neutralizzato e prelevato il dispositivo con un sistema di protezione. La polizia sta proseguendo con le indagini e precisa che non fornirà ulteriori informazioni fino a nuovo avviso.

Ieri il villaggio friburghese ha vissuto un pomeriggio di tensione: una settantina di persone sono state sfollate in un'operazione durata sei ore e conclusasi solo alle 22 di sera. Nessuno è tuttavia rimasto ferito. Sul posto è giunto un ingente dispositivo di forze dell'ordine.