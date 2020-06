Donna trovata morta in un burrone

SCHIERS - Una donna priva di vita è stata trovata martedì pomeriggio a Schiers, nei Grigioni, nella zona di Crestawald. Si tratta di una 85enne molto probabilmente vittima di un incidente stradale. Sono stati alcuni passanti, verso le 17.00, ad accorgersi della presenza di un'auto in una scarpata. Il corpo della donna era praticamente sopra il tetto dell'auto. I primi soccorritori hanno immediatamente avvertito la polizia cantonale grigionese. Stando alle prime ricostruzioni la vittima era in viaggio da Schiers a Schuders, e dopo aver sbandato è precipitata per circa 160 metri lungo un burrone. Per recuperare il corpo della donna si è reso necessario l'intervento di un elicottero della Rega.