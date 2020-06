I morti sono 12 in più, i contagi 23

BERNA - Sono 23 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime ventiquattro ore (31'011 in totale). Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dall'inizio dell'emergenza almeno 1'675 persone sono morte, 12 in più di ieri.

Nel rapporto odierno, pubblicato come di consuetudine sul suo sito, l'UFSP precisa che dei 435'9458 test effettuati finora, il 9% è risultato positivo. Più tamponi possono essere stati fatti alla stessa persona. L'incidenza della malattia (casi per 100'000 abitanti) a livello nazionale si situa a 361.

Le persone in isolamento in Svizzera sono 106 e quelle in quarantena 363, in base ai dati trasmessi ieri da 22 cantoni all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per evitare la trasmissione del virus, le autorità cantonali competenti possono ordinare l'isolamento di potenziali trasmettitori e mettere in quarantena durante 10 giorni le persone con le quali hanno avuto uno stretto contatto, precisa il comunicato odierno dell'UFSP. I cantoni segnalano due volte alla settimana - il martedì e il giovedì - il numero di casi in isolamento e in quarantena.

In Ticino, i casi restano invariati a 3'316, così come il bilancio dei decessi a 349, indicano oggi le autorità. Il cantone italofono è superato solo da Ginevra per quanto riguarda l'incidenza della malattia, ed è seguito da Vaud e Basilea Città.

Ad oggi sono stati segnalati 3'987 ricoveri ospedalieri in relazione al coronavirus. L'UFSP dispone dei dati completi di 3'561 pazienti. La loro età varia da 0 a 102 anni, con un'età mediana di 71 anni (50% delle persone ricoverate ha un'età inferiore, 50% un'età superiore). L'età mediana delle persone decedute è invece pari a 84 anni.

