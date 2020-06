Scambia il gas per il freno e il parcheggio diventa un disastro

BINNINGEN (BL) - Doveva essere un laterale come tanti altri ma, per motivi ancora da stabilire, una semplice manovra di routine si è trasformata in un disastro.

Come riportato dalla Cantonale di Basilea Campagna, un 55enne ha confuso il gas per il freno e ha finito per danneggiare un totale di 4 veicoli parcheggiati con una sorta di tamponamento a catena... da fermi.

Nessuno è rimasto ferito nell'incidente ma i danni sono considerevoli. Il veicolo protagonista dell'incidente è stato portato via con il carro attrezzi.

Polca BL