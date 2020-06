Scontro all'incrocio, due i feriti

LANDQUART - Due persone sono rimaste leggermente ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina all'entrata della Prettigovia (GR), nel quale si sono scontrate due auto. Lo ha comunicato la polizia cantonale retica precisando che le vetture hanno subito ingenti danni.

Un 67enne che da un parcheggio intendeva immettersi nella strada N28 in direzione di Landquart (GR) è entrato in collisione con un veicolo guidato da una 48enne che procedeva nella stessa direzione. La donna e la sua passeggera sono rimaste leggermente ferite e sono state trasportate all'ospedale cantonale di Coira per un controllo, si precisa in una nota.

Durante i rilevamenti sul luogo dell'incidente il traffico diretto in Prettigovia è stato deviato. La causa del sinistro è oggetto di indagine da parte della polizia retica.