Frontale con un camion, muore un ventenne

BERNA - Un automobilista di vent'anni è morto stamattina sull'A8 dopo essersi scontrato frontalmente con un camion. L'incidente fatale è avvenuto nei pressi di Därligen (BE), fra Interlaken e Spiez.

La vittima, deceduta sul posto, è un cittadino svizzero domiciliato nel cantone, indica in una nota la polizia bernese. Il conducente e i due passeggeri del mezzo pesante sono invece rimasti illesi.

Per ragioni sconosciute, l'auto, diretta verso Spiez, è entrata in collisione con il camion, che procedeva in senso inverso, poco prima dell'uscita autostradale di Därligen. Il tratto dell'A8 teatro del sinistro è restato chiuso per circa sei ore.