Covid in Svizzera, altri 23 casi

Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono stati registrati 23 nuovi casi accertati (ieri erano 20), come rende noto oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Il numero complessivo delle persone risultate positive al virus è salito a quota 30'936. Per il secondo giorno consecutivo il numero di contagi è dunque tornato sopra le dieci unità (l'altro ieri erano stati 19, il giorno prima solo tre).

Decessi - Per quanto riguarda i decessi legati al Covid-19, anche oggi l'UFSP non ne segnala nessuno (ieri erano zero, l'altro ieri tre).

Dall'inizio della pandemia, complessivamente ci sono state 1'660 vittime. Un dato, questo, che corrisponde a 19 morti per 100'000 abitanti.

Dei deceduti, 58% erano uomini e 42% donne. La fascia d’età va da 0 a 108 anni, per un’età mediana di 84 anni. Il numero di morti per 100'000 abitanti è stato da 2 a 3 volte superiore tra gli uomini rispetto alle donne, a seconda dell'età. L'incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, ed aumentata rapidamente con l'età, con un picco per le persone di 80 anni e più.