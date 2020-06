TÄGERWILEN - È scoppiato in piena notte (attorno alle due) un incendio che ha distrutto un'abitazione monofamiliare a Tägerwilen, nel Canton Argovia. Non si registrano feriti, ma per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento di circa ottanta pompieri.

Le persone residenti nella casa in fiamme sono riuscite a mettersi in salvo. L'entità dei danni materiali non è ancora nota.

La causa del rogo è al vaglio delle autorità.