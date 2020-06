Sparò a due rapinatori, assolto agente di sicurezza

GINEVRA - L'agente di sicurezza che nel maggio 2017 sparò due ladri durante una rapina in una gioielleria a Ginevra è stato assolto dalle accuse di tentato omicidio ed esposizione a pericolo della vita altrui. Condannati invece i due rapinatori.

L'uomo, un ex gendarme francese di 54 anni, di sabato mattina aveva sparato 13 colpi in strada per fermare i furfanti. Il Ministero pubblico sosteneva che l'agente si fosse assunto un rischio sconsiderato, ma le Assise correzionali di Ginevra hanno stabilito diversamente. Secondo i giudici, si è trattato di legittima difesa.

Uno dei due rapinatori era infatti armato con una pistola Smith & Wesson di calibro 44 Magnum. Di fronte a un'arma di grosso calibro, hanno aggiunto i giudici, l'agente di sicurezza ha temuto per la sua vita e per quella dei due gioiellieri presenti nella boutique. Inoltre ha sparato in zone sicure, senza mirare nessuno e facendo prova di grande professionalità, poiché avrebbe anche avuto il diritto di sparare ai rapinatori «ma ha scelto di sparare a lato», ha indicato Nicola Meier, legale del 54enne.

L'ex poliziotto possiede un porto d'armi da oltre 30 anni e fino agli eventi del maggio 2017 non aveva mai sparato nell'ambito della sua professione.

Rapinatori condannati - I due rapinatori, entrambi 38enni e seduti anch'essi sul banco degli imputati, sono invece stati condannati. L'uomo armato, che ha esploso quattro colpi in direzione dell'agente, dovrà scontare una pena di dieci anni di prigione per tentato omicidio con dolo eventuale e rapina aggravata. Aveva anche numerosi precedenti. Il secondo rapinatore è invece stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere.